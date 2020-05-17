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Когда не пускают на стадион. Два фаната Баварии смотрели матч с 12-метрового дерева

Германия
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Матч до конца не досмотрели, полиция задержала мужчин...

Когда не пускают на стадион. Два фаната Баварии смотрели матч с 12-метрового дерева
Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде без особых проблем обыграла "Унион" 2:0.

Разумеется, что матч проходил без зрителей на трибунах. Но два фаната "красной машины" попытались посмотреть игру, несмотря на запреты, в связи с пандемией коронавируса.

Двое мужчин залезли на 12-метровое метров возле домашнего стадиона "Униона". Все бы ничего, но у арены на матч было задействовано около 400 полицейских.

Активных болельщиков задержали для выяснения личности, но полиция сообщила, что мужчин уже отпустили.

Когда не пускают на стадион. Два фаната Баварии смотрели матч с 12-метрового дерева - изображение 1
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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Унион (Берлин)
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