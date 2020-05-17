Когда не пускают на стадион. Два фаната Баварии смотрели матч с 12-метрового дерева

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде без особых проблем обыграла "Унион" 2:0.

Разумеется, что матч проходил без зрителей на трибунах. Но два фаната "красной машины" попытались посмотреть игру, несмотря на запреты, в связи с пандемией коронавируса.

Двое мужчин залезли на 12-метровое метров возле домашнего стадиона "Униона". Все бы ничего, но у арены на матч было задействовано около 400 полицейских.

Активных болельщиков задержали для выяснения личности, но полиция сообщила, что мужчин уже отпустили.