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"Он может легко заиграть в Барселоне и Реале". Экс-тренер Брандта восхваляет полузащитника

Германия
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В Дортмунде сейчас много талантов

"Он может легко заиграть в Барселоне и Реале". Экс-тренер Брандта восхваляет полузащитника
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Дирк Канерт когда-то работал с Юлианом Брандтом в молодежной команде. Сейчас он уверен, что у полузащитника отличные шансы заиграть в топ клубе.

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"Когда я смотрю его игру, у меня не всегда есть ощущение, что он на 100 процентов использует свой талант. Юлиан может играть гораздо лучше.

Сейчас он играет за сборную и за топ клуб Германии. Он еще молодой и у него будет шанс раскрыть свой потенциал. Уверен, что он сможет заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Канерта Goal.

Брандт провел прекрасный первый матч после карантина - он отметился двумя голевыми передачами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Реал (Мадрид) Юлиан Брандт
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