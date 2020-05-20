"Он может легко заиграть в Барселоне и Реале". Экс-тренер Брандта восхваляет полузащитника

Дирк Канерт когда-то работал с Юлианом Брандтом в молодежной команде. Сейчас он уверен, что у полузащитника отличные шансы заиграть в топ клубе.

"Когда я смотрю его игру, у меня не всегда есть ощущение, что он на 100 процентов использует свой талант. Юлиан может играть гораздо лучше.

Сейчас он играет за сборную и за топ клуб Германии. Он еще молодой и у него будет шанс раскрыть свой потенциал. Уверен, что он сможет заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Канерта Goal.

Брандт провел прекрасный первый матч после карантина - он отметился двумя голевыми передачами.