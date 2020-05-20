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"Он может легко заиграть в Барселоне и Реале". Экс-тренер Брандта восхваляет полузащитника
В Дортмунде сейчас много талантов
Дирк Канерт когда-то работал с Юлианом Брандтом в молодежной команде. Сейчас он уверен, что у полузащитника отличные шансы заиграть в топ клубе.
"Когда я смотрю его игру, у меня не всегда есть ощущение, что он на 100 процентов использует свой талант. Юлиан может играть гораздо лучше.
Сейчас он играет за сборную и за топ клуб Германии. Он еще молодой и у него будет шанс раскрыть свой потенциал. Уверен, что он сможет заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Канерта Goal.
Брандт провел прекрасный первый матч после карантина - он отметился двумя голевыми передачами.