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Майнц - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Майнц – РБ Лейпциг ⋉ 0:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Майнц - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 27-й тур. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “РБ Лейпциг” 0:5

Голы: Вернер 11, Поульсен 23, Забитцер 36, Вернер 48, Вернер 75

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии видео Майнц Тимо Вернер Марсель Забитцер видеоповторы РБ Лейпциг Юссуф Поульсен
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