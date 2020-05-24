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Майнц - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов
Майнц – РБ Лейпциг ⋉ 0:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур. Майнц, “Опель Арена”
Голы: Вернер 11, Поульсен 23, Забитцер 36, Вернер 48, Вернер 75
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