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Боруссия Дортмунд - Бавария 0:1. Обзор матча и видео гола
Бундеслига, 28-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Бавария” Мюнхен 0:1
Гол: Киммих 43
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