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Ханси Флик: Санчо имеет большой потенциал, он хорошо подходит Боруссии

Германия
(1 голосов)

А мюнхенцам бы подошел?

Ханси Флик: Санчо имеет большой потенциал, он хорошо подходит Боруссии
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик, подводя итоги вчерашнего "Дер-Классикера", высказал свое мнение об игре лидера дортмундцев Джейдона Санчо.

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"Я не люблю говорить о футболистов, которые имеют контракт с другими командами. Могу сказать, что Санчо обладает талантом и очень хорошо подходит "Боруссии".

У него потрясающий потенциал. Нам следует признать, что у "Боруссии" есть очень хороший игрок", - приводит слова Флика Goal.

Есть большая вероятность, что Санчо уже в следующем сезоне будет защищать цвета новой команды.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Джейдон Санчо Ханси Флик
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