Ханси Флик: Санчо имеет большой потенциал, он хорошо подходит Боруссии

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик, подводя итоги вчерашнего "Дер-Классикера", высказал свое мнение об игре лидера дортмундцев Джейдона Санчо.

"Я не люблю говорить о футболистов, которые имеют контракт с другими командами. Могу сказать, что Санчо обладает талантом и очень хорошо подходит "Боруссии".

У него потрясающий потенциал. Нам следует признать, что у "Боруссии" есть очень хороший игрок", - приводит слова Флика Goal.

Есть большая вероятность, что Санчо уже в следующем сезоне будет защищать цвета новой команды.