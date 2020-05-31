Санчо оформил первый хет-трик и стал самым молодым игроком в Бундеслиге, который забил 30 голов

В матче 29-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" 6:1.

Хет-трик на свой счет в этом поединке записал вингер шмелей Джейдон Санчо. Англичанин забивал на 57, 74 и 91 минутах.

Этот хет-трик стал первым в карьере для 20-летнего игрока.

Также благодаря этим голам, Джейдон достиг отметки в 30 голов в Бундеслиге. И таким образом, Санчо обошел полузащитника "Байера" Кая Хавертца и стал самым молодым футболистом, которому покорилось это достижение.

Санчо забил 30 голов в возрасте 20 лет и 67 дней, а Кай Хавертц записал на свой счет 30 взятий ворот в возрасте 20 лет и 270 дней.