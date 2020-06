Официально: Хоффенхайм уволил главного тренера

Пресс-служба "Хоффенхайма" официально объявила о расторжении трудового договора с главным тренером Альфредом Шройдером. Спортивный директор клуба отметил, что стороны не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие "сине-белых".

Ассистент Шройдера, его брат Дик, также покинет клуб. Альфред уже поблагодарил руководство и болельщиков команды.

Соглашение 47-летнего нидерландского специалиста с немецким клубом было рассчитано до июня 2022 года. Тренер возглавил коллектив перед началом текущего сезона и сумел закрепить "деревенских" в верхней части турнирной таблицы. После 30 туров "Хоффенхайм" занимает в Бундеслиге 7-е место.

Интересно, что это самая поздняя календарная отставка по ходу сезона в истории Бундеслиги.

