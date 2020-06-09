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Официально: Хоффенхайм уволил главного тренера

Германия
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Коллектив идет на 7-й позиции в Бундеслиге…

Официально: Хоффенхайм уволил главного тренера
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Пресс-служба "Хоффенхайма" официально объявила о расторжении трудового договора с главным тренером Альфредом Шройдером. Спортивный директор клуба отметил, что стороны не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие "сине-белых".

Ассистент Шройдера, его брат Дик, также покинет клуб. Альфред уже поблагодарил руководство и болельщиков команды.

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Соглашение 47-летнего нидерландского специалиста с немецким клубом было рассчитано до июня 2022 года. Тренер возглавил коллектив перед началом текущего сезона и сумел закрепить "деревенских" в верхней части турнирной таблицы. После 30 туров "Хоффенхайм" занимает в Бундеслиге 7-е место.

Интересно, что это самая поздняя календарная отставка по ходу сезона в истории Бундеслиги.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Альфред Шройдер
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Источник:
achtzehn99.de

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