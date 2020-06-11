"Бавария сама себе усложнила жизнь". Флик прокомментировал успешный кубковый бой с Айнтрахтом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги поединка ½ финала Кубка Германии с "Айнтрахтом". Цитирует наставника Bayern & Germany. Встреча завершилась победой "немецкой машины" со счетом 2:1. В финале "Бавария" сыграет с "Байером".

"Мы не воспользовались нашими многочисленными шансами забить гол в первом тайме. Это был настоящий кубковый бой. Мы сами усложнили себе жизнь".