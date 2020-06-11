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"Бавария сама себе усложнила жизнь". Флик прокомментировал успешный кубковый бой с Айнтрахтом

Германия
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Теперь в финале встретятся с "фармацевтами"

"Бавария сама себе усложнила жизнь". Флик прокомментировал успешный кубковый бой с Айнтрахтом
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги поединка ½ финала Кубка Германии с "Айнтрахтом". Цитирует наставника Bayern & Germany. Встреча завершилась победой "немецкой машины" со счетом 2:1. В финале "Бавария" сыграет с "Байером".

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"Мы не воспользовались нашими многочисленными шансами забить гол в первом тайме. Это был настоящий кубковый бой. Мы сами усложнили себе жизнь".

"Я рад, что моей команде удалось забить второй гол. После этого мы защищались всем коллективом, каждый игрок приложил необходимые усилия для сохранения преимущества. Во втором тайме "Бавария" подустала, но смогла сохранить концентрацию. Мы рады, что победили и вышли в финал".

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Ханси Флик кубок гер
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Источник:
Bayern & Germany

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