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Бавария - Боруссия Менхенгладбах 2:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Боруссия Менхенгладбах 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 31-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:1

Голы: Зиркзее 26, Горетцка 86 – Павар 37 (авт.)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео Ян Зоммер Леон Горецка видеоповторы Бенжамен Павар Джошуа Зиркзе
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