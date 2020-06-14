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Бавария - Боруссия Менхенгладбах 2:1. Обзор матча и видео голов
Бавария – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 31-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:1
Голы: Зиркзее 26, Горетцка 86 – Павар 37 (авт.)
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