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Bild: Клопп намерен возглавить сборную Германии

Германия
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Но уже после английского периода

Bild: Клопп намерен возглавить сборную Германии
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Юрген Клопп хотел бы поработать с национальной сборной Германии. Информация об этом передает журналист Bild Кристиан Фальк.

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Контракт наставника с "Ливерпулем" истекает в 2024-м году. После этого он хотел бы встать у руля немецкой машины. Также сообщается, что и в Германии не против его кандидатуры.

Клопп работает с "Ливерпулем" с 2015-го. С того он времени он выиграл Лигу Чемпионов, а также историческое золото АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп Германия Ливерпуль
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