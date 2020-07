Bild: Клопп намерен возглавить сборную Германии

Юрген Клопп хотел бы поработать с национальной сборной Германии. Информация об этом передает журналист Bild Кристиан Фальк.

Контракт наставника с "Ливерпулем" истекает в 2024-м году. После этого он хотел бы встать у руля немецкой машины. Также сообщается, что и в Германии не против его кандидатуры.

Klopp is interested in the job as a coach of @DFB_Team in Future and DFB is interested in him as well https://t.co/CF7FqHbbUd