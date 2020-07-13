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Bild: Клопп намерен возглавить сборную Германии
Но уже после английского периода
Юрген Клопп хотел бы поработать с национальной сборной Германии. Информация об этом передает журналист Bild Кристиан Фальк.
Контракт наставника с "Ливерпулем" истекает в 2024-м году. После этого он хотел бы встать у руля немецкой машины. Также сообщается, что и в Германии не против его кандидатуры.
Klopp is interested in the job as a coach of @DFB_Team in Future and DFB is interested in him as well https://t.co/CF7FqHbbUd— Christian Falk (@cfbayern) July 13, 2020
Клопп работает с "Ливерпулем" с 2015-го. С того он времени он выиграл Лигу Чемпионов, а также историческое золото АПЛ.