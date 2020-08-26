"Не хочу быть вторым Кака". Новичок Боруссии рассказал о своих целях

Дортмундская "Боруссия" сумела на два года арендовать у "Реала" бразильца Рейниера Жезуса. Футболист дал свое первое интервью.

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"Я люблю играть впереди. Но готов играть там, где скажет тренер. Где угодно. Моя цель - помочь команде добиться всех поставленных целей.

Мне очень нравится, как играл Кака. Мне бы хотелось быть похожим на него, но я не хочу быть "вторым Кака". Я хочу быть Рейниером. Нравится, что меня часто с ним сравнивают, но я просто хочу играть в свой лучший футбол", - цитирует бразильца официальный сайт "шмелей".

Отметим, что он сможет дебютировать за "Боруссию" уже 18-го сентября, когда начнется новый сезон Бундеслиги.