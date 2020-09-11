Мюнхенская легенда и лучший защитник в истории. Франц Беккенбауэр празднует 75-й день рождения

Мюнхенская "Бавария" - самый титулованный клуб Германии, за всю историю которого играли десятки мировых звезд. Но вряд ли кто-то по своему величию и наследию сможет сравниться с Францом Беккенбауэром. Сегодня Кайзер празднует 75-й день рождения.

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Основную часть своей карьеры Франц провел в "Баварии", за которую отыграл порядка 500-та матчей. В своем поколении он не знал равных и вполне заслуженно дважды взял Золотой Мяч. Был капитаном мюнхенцев и успел выиграть с ними 13 трофеев. "Бавария" в 70-х была гегемоном мирового футбола, что подтверждают три выигранных ЛЧ подряд.

Невероятно успешным он был и в составе сборной Германии. В 1972-м Кайзер стал чемпионом Европы, а через два года выиграл кубок мира. Более того, став позже тренером, приводил "бундестим" к победе на мундиале в качестве наставника в 1990-м.

Happy 75th Birthday to the Kaiser Franz Beckenbauer! pic.twitter.com/kfRcHvNTIW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 10, 2020

За свою карьеру Беккенбауэр, который считается первым футболистом позиции "либеро", забил больше ста голов. Самое время вспомнить лучшие из них.