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До повторения рекорда Барселоны – один трофей. Бавария – Боруссия 3:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(3 голосов)

Битва за Суперкубок Германии

До повторения рекорда Барселоны – один трофей. Бавария – Боруссия 3:2. Обзор матча и видео голов
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"Бавария" быстро открыла счет в матче усилиями Корентена Толиссо – еще в первом тайме мюнхенцы удвоили свое преимущество, отличился Томас Мюллер. Казалось бы, в этом противостоянии все понятно, но сначала Брандт сделал передачу Холанда голевой, а затем сам Эрлинг сравнял цифры на табло. Тем не менее, "немецкой машине" удалось забить третий мяч, это сделал Киммих в упорной борьбе.

Отметим, что мюнхенцы выиграли уже пятый трофей в 2020 году: "Бавария" прибавила Суперкубок страны к Бундеслиге, Кубку Германии, Лиге чемпионов и Суперкубку УЕФА. "Барселона" эпохи Гвардиолы сумела выиграть шесть трофеев за год – команде Флика нужно выиграть чемпионат мира среди клубов в декабре, чтобы повторить достижение каталонцев. Тем не менее, пока непонятно, состоится данный форум или же будет перенесен.

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Германии "Бавария" – "Боруссия".

Мюнхен. "Альянц Арена".

"Бавария" – "Боруссия" 3:2

Голы: Толиссо (18), Мюллер (32), Киммих (82) – Брандт (39), Холанд (55)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Суперкубок Германии
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