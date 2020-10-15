Германия
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Чупо-Мотинг и Нюбель дебютируют за Баварию, Коста сыграет первый матч после возвращения
Сегодня кубковый матч
Сегодня мюнхенская "Бавария" сыграет кубковый матч против "Дюреля". Ханси Флик определился с стартовым составом.
Дуглас Коста выйдет в основе, сыграв свой первый матч после возвращения. Также Эрик Чупо-Мотинг и Александр Нюбель дебютируют за мюнхенский клуб.
Unsere Pokal-1⃣1⃣ gegen den @FCDueren! #FCDFCB #packmas pic.twitter.com/1icUZn11Pn— FC Bayern München (@FCBayern) October 15, 2020
Начало поединка - в 21:45.
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