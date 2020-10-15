Чупо-Мотинг и Нюбель дебютируют за Баварию, Коста сыграет первый матч после возвращения

Сегодня мюнхенская "Бавария" сыграет кубковый матч против "Дюреля". Ханси Флик определился с стартовым составом.

Читайте также Дуглас Коста уверен, что продолжит выигрывать титулы с Баварией

Дуглас Коста выйдет в основе, сыграв свой первый матч после возвращения. Также Эрик Чупо-Мотинг и Александр Нюбель дебютируют за мюнхенский клуб.

Начало поединка - в 21:45.