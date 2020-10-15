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Чупо-Мотинг и Нюбель дебютируют за Баварию, Коста сыграет первый матч после возвращения

Германия
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Сегодня кубковый матч

Чупо-Мотинг и Нюбель дебютируют за Баварию, Коста сыграет первый матч после возвращения
UA-Футбол
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Сегодня мюнхенская "Бавария" сыграет кубковый матч против "Дюреля". Ханси Флик определился с стартовым составом.

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Дуглас Коста выйдет в основе, сыграв свой первый матч после возвращения. Также Эрик Чупо-Мотинг и Александр Нюбель дебютируют за мюнхенский клуб.

Начало поединка - в 21:45.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Александр Нюбель
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