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Боруссия Дортмунд - Шальке. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч пятого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, пятый тур
24 октября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Шальке”
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