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Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах 2:2. Обзор матча и видео голов
Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, десятый тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
Голы: Линхарт 32, Грифо 49 (пен.) – Эмболо 23, Плеа 50
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