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Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах 2:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах 2:2. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, десятый тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:2

Голы: Линхарт 32, Грифо 49 (пен.) – Эмболо 23, Плеа 50

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Алассан Плеа Брил Эмболо Фрайбург
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