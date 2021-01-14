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Все, ради выживание. 37-летний Хунтелар может вернуться в Шальке
Сможет ли спасти Гельзенкирхен?
Клас-Ян Хунтелар снова может надеть футболку "Шальке". Об этом сообщает Bild.
По данным немецкого источника, клуб из Гельзенкирхена уже начал переговоры с "Аяксом" по трансферу 37-летнего. Голландец играл в "Шальке" на протяжении семи лет. За это время он забил 126 голов в 240-ка играх.
Klaas-Jan Huntelaar is on verge to join #S04. #Ajax Player is keen to come back to #Schalke. @ajaxfc and @schalke are in negotiations. Final agreement between both clubs has yet to be reached. @SPORT1— Patrick Berger (@berger_pj) January 14, 2021
Крайне вероятно, что Хунтелар подпишет контракт с "Шальке" лишь на полгода. Ранее он заявлял, что завершит карьеру летом 2021-го.
На данный момент, "Шальке" занимает предпоследнее место в Бундеслиге.
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