Все, ради выживание. 37-летний Хунтелар может вернуться в Шальке

Клас-Ян Хунтелар снова может надеть футболку "Шальке". Об этом сообщает Bild.

По данным немецкого источника, клуб из Гельзенкирхена уже начал переговоры с "Аяксом" по трансферу 37-летнего. Голландец играл в "Шальке" на протяжении семи лет. За это время он забил 126 голов в 240-ка играх.

Klaas-Jan Huntelaar is on verge to join #S04. #Ajax Player is keen to come back to #Schalke. @ajaxfc and @schalke are in negotiations. Final agreement between both clubs has yet to be reached. @SPORT1