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Все, ради выживание. 37-летний Хунтелар может вернуться в Шальке

Германия
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Сможет ли спасти Гельзенкирхен?

Все, ради выживание. 37-летний Хунтелар может вернуться в Шальке
UA-Футбол
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Клас-Ян Хунтелар снова может надеть футболку "Шальке". Об этом сообщает Bild.

По данным немецкого источника, клуб из Гельзенкирхена уже начал переговоры с "Аяксом" по трансферу 37-летнего. Голландец играл в "Шальке" на протяжении семи лет. За это время он забил 126 голов в 240-ка играх.

Крайне вероятно, что Хунтелар подпишет контракт с "Шальке" лишь на полгода. Ранее он заявлял, что завершит карьеру летом 2021-го.

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На данный момент, "Шальке" занимает предпоследнее место в Бундеслиге.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шальке (Гельзенкирхен) Клас-Ян Хунтелар
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