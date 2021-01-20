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РБ Лейпциг рассмотрит вариант аренды форварда Ливерпуля

Германия
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Ориги может оказаться в Германии

РБ Лейпциг рассмотрит вариант аренды форварда Ливерпуля
UA-Футбол
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После потери Тимо Вернера немецкий "РБ Лейпциг" никак не может найти нового забивного форварда. Подписанные Сорлот и Хи Чхан пока не оправдывают ожиданий.

Решение всех проблем может стать Дивок Ориги. По информации Bild, "быки" готовы зимой обратиться к "Ливерпулю" с просьбой аренды нападающего.

Не факт, что "красные" согласятся. Ориги провел в текущей кампании лишь десять неполных матчей, но Клопп все равно рассчитывает на него, как на футболиста запаса.

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Ранее интерес к Ориги также проявлял "Интер".

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В статье: Ливерпуль Дивок Ориги РБ Лейпциг
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