РБ Лейпциг рассмотрит вариант аренды форварда Ливерпуля

После потери Тимо Вернера немецкий "РБ Лейпциг" никак не может найти нового забивного форварда. Подписанные Сорлот и Хи Чхан пока не оправдывают ожиданий.

Решение всех проблем может стать Дивок Ориги. По информации Bild, "быки" готовы зимой обратиться к "Ливерпулю" с просьбой аренды нападающего.

❗️NEW: RB Leipzig might look into bringing a striker on loan after Alexander Sørloth & Hwang Hee-chan haven’t convinced so far and hence. The Red Bull side has #LFC’s Divock Origi in their list of possible reinforcements should they decide to bring a forward on loan. [@SPORTBILD] pic.twitter.com/Ezo41PQkZ6