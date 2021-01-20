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РБ Лейпциг рассмотрит вариант аренды форварда Ливерпуля
Ориги может оказаться в Германии
После потери Тимо Вернера немецкий "РБ Лейпциг" никак не может найти нового забивного форварда. Подписанные Сорлот и Хи Чхан пока не оправдывают ожиданий.
Решение всех проблем может стать Дивок Ориги. По информации Bild, "быки" готовы зимой обратиться к "Ливерпулю" с просьбой аренды нападающего.
❗️NEW: RB Leipzig might look into bringing a striker on loan after Alexander Sørloth & Hwang Hee-chan haven’t convinced so far and hence. The Red Bull side has #LFC’s Divock Origi in their list of possible reinforcements should they decide to bring a forward on loan. [@SPORTBILD] pic.twitter.com/Ezo41PQkZ6— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 20, 2021
Не факт, что "красные" согласятся. Ориги провел в текущей кампании лишь десять неполных матчей, но Клопп все равно рассчитывает на него, как на футболиста запаса.
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