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РБ Лейпциг - Байер Леверкузен. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 19 тура Бундеслиги – в прямом эфире
Бундеслига, 19-й тур
30 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 19:30 “Байер” Леверкузен
Телетрансляция – Megogo
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При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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