Почти повторили показатель Барселоны. Бавария выиграла шесть трофеев с июня 2020-го

Мюнхенская "Бавария" сегодня обыграла мексиканский "Тигрес", став клубным чемпионом мира. С момента июня месяца, для них это шестой трофей.

Команда Флика выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Они почти смогли повторить рекордо "Барселоны", которая выиграла шесть трофеев за 2009-й год.

Почему почти? Формально, клубный ЧМ команда Флика завоевала в феврале, но если бы турнир не был перенесен и состоялся в декабре 2020-го, то показатель каталонцев был бы повторен.

El legendario Barça ‘09 de Pep ya no está solo. Hay nuevo miembro en el CLUB DEL SEXTUPLETE: LA MÁQUINA PERFECTA DE FLICK.



Bundesliga ✅(16-jun)

DFB Pokal ✅(4-jul)

UEFA Champions League ✅(23-ago)

UEFA Supercup ✅(24-sep)

DFL Supercup ✅(30-sep)

FIFA Club World Cup ✅(11-feb) pic.twitter.com/MibgW1VWid — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 11, 2021

Также отметим, что "Бавария" во второй раз стала клубным чемпионом мира. Больше только у "Реала" (4) и "Барселоны" (3).