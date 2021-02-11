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Почти повторили показатель Барселоны. Бавария выиграла шесть трофеев с июня 2020-го
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Фото - Бавария
Мюнхенская "Бавария" сегодня обыграла мексиканский "Тигрес", став клубным чемпионом мира. С момента июня месяца, для них это шестой трофей.
Команда Флика выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Они почти смогли повторить рекордо "Барселоны", которая выиграла шесть трофеев за 2009-й год.
Почему почти? Формально, клубный ЧМ команда Флика завоевала в феврале, но если бы турнир не был перенесен и состоялся в декабре 2020-го, то показатель каталонцев был бы повторен.
El legendario Barça ‘09 de Pep ya no está solo. Hay nuevo miembro en el CLUB DEL SEXTUPLETE: LA MÁQUINA PERFECTA DE FLICK.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 11, 2021
Bundesliga ✅(16-jun)
DFB Pokal ✅(4-jul)
UEFA Champions League ✅(23-ago)
UEFA Supercup ✅(24-sep)
DFL Supercup ✅(30-sep)
FIFA Club World Cup ✅(11-feb) pic.twitter.com/MibgW1VWid
Также отметим, что "Бавария" во второй раз стала клубным чемпионом мира. Больше только у "Реала" (4) и "Барселоны" (3).
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