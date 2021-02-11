  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Почти повторили показатель Барселоны. Бавария выиграла шесть трофеев с июня 2020-го
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почти повторили показатель Барселоны. Бавария выиграла шесть трофеев с июня 2020-го

Германия
(1 голосов)

Помешал COVID-19

Почти повторили показатель Барселоны. Бавария выиграла шесть трофеев с июня 2020-го

Фото - Бавария

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" сегодня обыграла мексиканский "Тигрес", став клубным чемпионом мира. С момента июня месяца, для них это шестой трофей.

Читайте такжеБавария - УАНЛ Тигрес 1:0. Чемпионы Европы = Чемпионы мира

Команда Флика выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Они почти смогли повторить рекордо "Барселоны", которая выиграла шесть трофеев за 2009-й год.

Почему почти? Формально, клубный ЧМ команда Флика завоевала в феврале, но если бы турнир не был перенесен и состоялся в декабре 2020-го, то показатель каталонцев был бы повторен.

Также отметим, что "Бавария" во второй раз стала клубным чемпионом мира. Больше только у "Реала" (4) и "Барселоны" (3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...