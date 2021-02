В поисках нового вызова. Давид Алаба подтвердил, что летом покинет Баварию

Австрийский защитник Давид Алаба дал пресс-конференцию, во время которой подтвердил свой летний уход из "Баварии". Его контракт с клубом заканчивается в июне 2021-го.

"Я принял решение покинуть "Баварию" по окончанию сезона и попробовать что-то новое. Для меня это не было простым решением - я провел здесь 13 лет и клуб многое значит для меня", - заявил Алаба.

????️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb