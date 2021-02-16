  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В поисках нового вызова. Давид Алаба подтвердил, что летом покинет Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В поисках нового вызова. Давид Алаба подтвердил, что летом покинет Баварию

Германия
(1 голосов)

В Мюнхене он провел 13 лет

В поисках нового вызова. Давид Алаба подтвердил, что летом покинет Баварию

CGTN

UA-Футбол
Новина українською

Австрийский защитник Давид Алаба дал пресс-конференцию, во время которой подтвердил свой летний уход из "Баварии". Его контракт с клубом заканчивается в июне 2021-го.

"Я принял решение покинуть "Баварию" по окончанию сезона и попробовать что-то новое. Для меня это не было простым решением - я провел здесь 13 лет и клуб многое значит для меня", - заявил Алаба.

Параллельно с этим Алаба указал, что пока не согласовал контракт с новой командой, но переговоры с клубами уже ведутся. По данным СМИ, главный претедент на защитника - "Реал".

Читайте такжеОтец Алабы сообщил, что Давид не договорился с Реалом – на австрийца претендует еще 5 клубов

Алаба переехал в Германию из Австрию еще в далеком 2008-м, подписав свой первый контракт с "Баварией". Не считая полугодовой аренды в "Хоффенхайм", все время защищал цвета мюнхенского клуба.

На счету 28-летнего футболиста 415 сыгранных игр за команду, 33 гола и 55 голевых передач. Он выиграл с "Баварией" 27 трофеев, среди которых - две Лиги Чемпионов. Вполне вероятно, что до конца сезона он поможет мюнхенцам выиграть еще несколько кубков.

Отметим, что "Бавария" уже подготовила вероятную замену Алабе. Летом состав команды пополнит 22-летний Дайо Упамекано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dazo28
16.02.2021 в 17:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...