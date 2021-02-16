В поисках нового вызова. Давид Алаба подтвердил, что летом покинет Баварию

Австрийский защитник Давид Алаба дал пресс-конференцию, во время которой подтвердил свой летний уход из "Баварии". Его контракт с клубом заканчивается в июне 2021-го.

"Я принял решение покинуть "Баварию" по окончанию сезона и попробовать что-то новое. Для меня это не было простым решением - я провел здесь 13 лет и клуб многое значит для меня", - заявил Алаба.

????️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb — ????????????FC Bayern English???????????? (@FCBayernEN) February 16, 2021

Параллельно с этим Алаба указал, что пока не согласовал контракт с новой командой, но переговоры с клубами уже ведутся. По данным СМИ, главный претедент на защитника - "Реал".

Алаба переехал в Германию из Австрию еще в далеком 2008-м, подписав свой первый контракт с "Баварией". Не считая полугодовой аренды в "Хоффенхайм", все время защищал цвета мюнхенского клуба.

На счету 28-летнего футболиста 415 сыгранных игр за команду, 33 гола и 55 голевых передач. Он выиграл с "Баварией" 27 трофеев, среди которых - две Лиги Чемпионов. Вполне вероятно, что до конца сезона он поможет мюнхенцам выиграть еще несколько кубков.

???? David Alaba confirms he plans to leave Bayern Munich at the end of the season after 13 years at the club ???? pic.twitter.com/aEpJxdTyAT — B/R Football (@brfootball) February 16, 2021