Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Толиссо получил травму и рискует пропустить Евро-2020
На восстановление уйдет более трех месяцев
Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Корантен Толиссо получил травму левого бедра, пишет 19 февраля L'Equipe. Срок восстановления может составить не менее трех месяцев.
В связи с этим футболист может пропустить как остаток клубного сезона, так и Евро-2020. Он получил травму на тренировке. Сегодня его прооперировали в Берлине. 26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за "Баварию" и забил три мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Конец геронтократии и царство контратак. Итоги матча Маккаби - Шахтер
- Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Норвежская голевая машина по имени Эрлинг. Из чего создан Холанд?
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...