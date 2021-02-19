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Толиссо получил травму и рискует пропустить Евро-2020

Германия
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На восстановление уйдет более трех месяцев

Толиссо получил травму и рискует пропустить Евро-2020

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Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Корантен Толиссо получил травму левого бедра, пишет 19 февраля L'Equipe. Срок восстановления может составить не менее трех месяцев.

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В связи с этим футболист может пропустить как остаток клубного сезона, так и Евро-2020. Он получил травму на тренировке. Сегодня его прооперировали в Берлине. 26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за "Баварию" и забил три мяча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Корентен Толиссо
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