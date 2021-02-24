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Вчера он забил Лацио в ЛЧ: 17-летний талант Баварии выбрал сборную, цвета которой будет защищать
Англия или Германия?
Bundesliga
Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала определился, за какую национальную команду будет играть на взрослом уровне. На молодежном этапе хавбек выступал за немецкий "Линерц", английские "Саутгемптон" и "Челси", выступал как за юниоров Бундестим U-16, так и в командах "трех львов" разных возрастов – U-15, U-16, U-17, U-21.
???? BREAKING: Jamal Musiala has declared his international allegiance to GERMANY, the country of his birth.— Goal (@goal) February 24, 2021
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Издание The Athletic сообщает, что Мусиала решил продолжить выступления за сборную Германии. Послезавтра, 26 февраля, игроку исполнится 18 лет.
Отметим, что вчера, 23 февраля, Джамал забил дебютный гол в Лиге Чемпионов в ворота "Лацио", "Бавария" встречалась с римлянами в рамках первого поединка 1/8 финала турнира.
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