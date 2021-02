Вчера он забил Лацио в ЛЧ: 17-летний талант Баварии выбрал сборную, цвета которой будет защищать

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала определился, за какую национальную команду будет играть на взрослом уровне. На молодежном этапе хавбек выступал за немецкий "Линерц", английские "Саутгемптон" и "Челси", выступал как за юниоров Бундестим U-16, так и в командах "трех львов" разных возрастов – U-15, U-16, U-17, U-21.

???? BREAKING: Jamal Musiala has declared his international allegiance to GERMANY, the country of his birth.



