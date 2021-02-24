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Вчера он забил Лацио в ЛЧ: 17-летний талант Баварии выбрал сборную, цвета которой будет защищать

Германия
(1 голосов)

Англия или Германия?

Вчера он забил Лацио в ЛЧ: 17-летний талант Баварии выбрал сборную, цвета которой будет защищать

Bundesliga

Новина українською

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала определился, за какую национальную команду будет играть на взрослом уровне. На молодежном этапе хавбек выступал за немецкий "Линерц", английские "Саутгемптон" и "Челси", выступал как за юниоров Бундестим U-16, так и в командах "трех львов" разных возрастов – U-15, U-16, U-17, U-21.

Издание The Athletic сообщает, что Мусиала решил продолжить выступления за сборную Германии. Послезавтра, 26 февраля, игроку исполнится 18 лет.

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Отметим, что вчера, 23 февраля, Джамал забил дебютный гол в Лиге Чемпионов в ворота "Лацио", "Бавария" встречалась с римлянами в рамках первого поединка 1/8 финала турнира.

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В статье: Германия Джамал Мусиала
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.02.2021 в 12:19
Интересно,а его тоже вкатают в дерьмо как у нас Цитаишвили???
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
24.02.2021 в 12:28
Врядли. Он раскрылся в Баварии. Тут и продолжит карьеру. Причем если он будет нужен баварии то никто их цену не перебьет.
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0
0


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