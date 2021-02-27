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Бундеслига. РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Камбэк

Германия
(1 голосов)

Лейпциг смог вырвать победу, проигрывая 0:2

Бундеслига. РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Камбэк

Getty Images

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 23-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Менхенгладбах 3:2

Голы: Нкунку 57, Поульсен 66, Серлот 90+3 – Хофманн 6 (пен.), Тюрам 19

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан, Хальстенберг – Забитцер (Серлот 46), Адамс – Клюйверт (Форсберг 76), Ольмо, Нкунку (Клостерманн 90+6) – Поульсен

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи (Бенсебаини 62), Гинтер, Байер – Закария (Штиндль 80) – Вендт (Плеа 79), Вольф, Хофманн (Нойхаус 61), Лазаро – Тюрам (Крамер 61), Эмболо

Предупреждения: Забитцер 41, Упамекано 43 – Эльведи 49, Штиндль 90+3

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
27.02.2021 в 21:36
Круто, тем более в Бундеслиге.
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