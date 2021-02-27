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Бундеслига. РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Камбэк
Лейпциг смог вырвать победу, проигрывая 0:2
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Бундеслига, 23-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Менхенгладбах 3:2
Голы: Нкунку 57, Поульсен 66, Серлот 90+3 – Хофманн 6 (пен.), Тюрам 19
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан, Хальстенберг – Забитцер (Серлот 46), Адамс – Клюйверт (Форсберг 76), Ольмо, Нкунку (Клостерманн 90+6) – Поульсен
“Боруссия”: Зоммер – Эльведи (Бенсебаини 62), Гинтер, Байер – Закария (Штиндль 80) – Вендт (Плеа 79), Вольф, Хофманн (Нойхаус 61), Лазаро – Тюрам (Крамер 61), Эмболо
Предупреждения: Забитцер 41, Упамекано 43 – Эльведи 49, Штиндль 90+3
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