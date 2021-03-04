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Нойер не дает даже шанса: Монако хочет арендовать голкипера Баварии
Уехать из Мюнхена за практикой в Лигу 1?
фото - Getty Images
Вратарь мюнхенской "Баварии" Александер Нюбель вполне может уйти в аренду ради игровой практики. По информации немецкого издания Kicker, в 24-летнем футболисте заинтересован "Монако".
Напомним, летом прошлого года Александер подписал контракт с "Баварией" до 2025 года, его переход из "Шальке" на правах свободного агента клубы согласовали заранее.
Отметим, что Нюбель ни разу не вышел на поле в Бундеслиге. В его активе один матч за "красную машину" в Лиге чемпионов, а также один поединок в Кубке Германии. К слову, контракт 34-летнего бессменного стража ворот "Баварии" Мануэля Нойера истекает в 2023-м.
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