Нойер не дает даже шанса: Монако хочет арендовать голкипера Баварии

Вратарь мюнхенской "Баварии" Александер Нюбель вполне может уйти в аренду ради игровой практики. По информации немецкого издания Kicker, в 24-летнем футболисте заинтересован "Монако".

Напомним, летом прошлого года Александер подписал контракт с "Баварией" до 2025 года, его переход из "Шальке" на правах свободного агента клубы согласовали заранее.

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Отметим, что Нюбель ни разу не вышел на поле в Бундеслиге. В его активе один матч за "красную машину" в Лиге чемпионов, а также один поединок в Кубке Германии. К слову, контракт 34-летнего бессменного стража ворот "Баварии" Мануэля Нойера истекает в 2023-м.