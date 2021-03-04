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Легенда Боруссии Йенс Леманн дал характеристику Мбаппе и Голанд

Германия
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Легенда Боруссии Йенс Леманн дал характеристику Мбаппе и Голанд

GETTY IMAGES

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Немецкий вратарь 1989-2011 годов Йенс Леманн, который в свое время выступал в дортмундской "Боруссии", поделился мнением о немецком форварда Эрлинге Холанде.

Леманн выделил храбрость нападающего. Его спросили, сыграл ли Йенс Леманн в выход один на один с Холандом.

Зависело бы от дистанции между ним и воротами, от того, успею ли я остановить его прежде, чем он прокинет мяч дальше. Я бы пошел вперед шипами. Интересно, захотел бы он снова после этого со мной встречаться лицом к лицу [улыбается]?

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Леманна спросили: если бы он стал спортивным директором клуба, кого бы подписал - Мбаппе или Холанда?

Обоих. И тот, и другой - уникальные футболисты. Мбаппе сочетает технику со скоростью, Холанд - технику со скоростью и размерами. Я никогда не видел, никогда не играл против таких футболистов, как Холанд. Он бы напугал меня больше, чем Мбаппе, телосложение француза не удивляет. Но мы говорим о двух невероятных футболистах, - цитирует Marca.

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