Легенда Боруссии Йенс Леманн дал характеристику Мбаппе и Голанд

Немецкий вратарь 1989-2011 годов Йенс Леманн, который в свое время выступал в дортмундской "Боруссии", поделился мнением о немецком форварда Эрлинге Холанде.

Леманн выделил храбрость нападающего. Его спросили, сыграл ли Йенс Леманн в выход один на один с Холандом.

Зависело бы от дистанции между ним и воротами, от того, успею ли я остановить его прежде, чем он прокинет мяч дальше. Я бы пошел вперед шипами. Интересно, захотел бы он снова после этого со мной встречаться лицом к лицу [улыбается]?

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Леманна спросили: если бы он стал спортивным директором клуба, кого бы подписал - Мбаппе или Холанда?