Второй старейший игрок Бундеслиги еще на год продлил контракт с клубом

В следующем сезоне японский полузащитник Макото Хасебе продолжит выступления за франкфуртский "Айнтрахт". Сегодня клуб и футболист продлили контракт до июня 2022 года, сообщают в "Айнтрахте".

Макото в Германии с 2007 года. Выступал в "Вольфсбурге", "Нюрнберге", а с 2014 года - в "Айнтрахте".

В этом сезоне Хасебе провел 20 игр, в свои 37 лет он является вторым самым возрастным игроком в Бундеслиге.