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Второй старейший игрок Бундеслиги еще на год продлил контракт с клубом

Германия
(1 голосов)

37 лет

Второй старейший игрок Бундеслиги еще на год продлил контракт с клубом

Kicker

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В следующем сезоне японский полузащитник Макото Хасебе продолжит выступления за франкфуртский "Айнтрахт". Сегодня клуб и футболист продлили контракт до июня 2022 года, сообщают в "Айнтрахте".

Макото в Германии с 2007 года. Выступал в "Вольфсбурге", "Нюрнберге", а с 2014 года - в "Айнтрахте".

В этом сезоне Хасебе провел 20 игр, в свои 37 лет он является вторым самым возрастным игроком в Бундеслиге.

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Макото Хасебе - профессионал с большой буквы, - отметил спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич. - Он усердно работает над своим телом и подчиняет всего себя профессиональному футболу.

Тот факт, что он в своем возрасте все еще лучшим исполнителем на позиции и незаменимой частью команды, - все это в первую очередь благодаря его высокопрофессиональному обращению. На поле и вне его он также является идеальным лидером и исполнителем, поэтому все уверены, что он в дальнейшем будет доставлять удовольствие и пользу "Айнтрахту" в следующем сезоне.

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В статье: Макото Хасэбэ Макото Хасебе Айнтрахт (Франкфурт)
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