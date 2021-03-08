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Второй старейший игрок Бундеслиги еще на год продлил контракт с клубом
37 лет
Kicker
В следующем сезоне японский полузащитник Макото Хасебе продолжит выступления за франкфуртский "Айнтрахт". Сегодня клуб и футболист продлили контракт до июня 2022 года, сообщают в "Айнтрахте".
Макото в Германии с 2007 года. Выступал в "Вольфсбурге", "Нюрнберге", а с 2014 года - в "Айнтрахте".
В этом сезоне Хасебе провел 20 игр, в свои 37 лет он является вторым самым возрастным игроком в Бундеслиге.
Макото Хасебе - профессионал с большой буквы, - отметил спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич. - Он усердно работает над своим телом и подчиняет всего себя профессиональному футболу.
Тот факт, что он в своем возрасте все еще лучшим исполнителем на позиции и незаменимой частью команды, - все это в первую очередь благодаря его высокопрофессиональному обращению. На поле и вне его он также является идеальным лидером и исполнителем, поэтому все уверены, что он в дальнейшем будет доставлять удовольствие и пользу "Айнтрахту" в следующем сезоне.
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