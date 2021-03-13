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С момента объявления о предстоящем переходе тренера Боруссия М проиграла все 6 матчей
Ждут другого наставника
Фото: imago images/Автор - неизвестен
"Боруссия" Менхенгладбах уступила "Аугсбургу" (1:3) в 25-м туре Бундеслиги. Это шестое подряд поражение гладбахцев.
Серия началась после того, как было официально объявлено о том, что главный тренер Марко Розе доработает до конца сезона, а со следующего будет тренировать другую немецкую команду - "Боруссию" Дортмунд.
"Боруссия" идет на 10-м месте в Бундеслиге. В следующем матче команд 16 марта встретится с "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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