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С момента объявления о предстоящем переходе тренера Боруссия М проиграла все 6 матчей

Германия
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Ждут другого наставника

С момента объявления о предстоящем переходе тренера Боруссия М проиграла все 6 матчей

Фото: imago images/Автор - неизвестен

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"Боруссия" Менхенгладбах уступила "Аугсбургу" (1:3) в 25-м туре Бундеслиги. Это шестое подряд поражение гладбахцев.

Серия началась после того, как было официально объявлено о том, что главный тренер Марко Розе доработает до конца сезона, а со следующего будет тренировать другую немецкую команду - "Боруссию" Дортмунд.

"Боруссия" идет на 10-м месте в Бундеслиге. В следующем матче команд 16 марта встретится с "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Марко Розе
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