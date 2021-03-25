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Феликс Магат покинул работу в австрийской Бундеслиге
Был консультантом
Фото: Admira Wakker
Известный немецкий тренер 67-летний Феликс Магат заявил о прекращении сотрудничества с австрийским клубом "Адмира Ваккер", который занимает последнее место в главном чемпионате страны.
С января Магат работал руководителем по вопросам футбола в компании Flyeralarm, которой принадлежат "Вюрцбургер Кикерс" (играет во второй по рангу лиге), а также за "Адмира Ваккер" (официальное название - "ФК Флиераларм"), которая занимает последнее место в австрийской бундеслиге и борется за сохранение прописки.
Магат объяснил свое решение ограничениями карантина из-за мирового пандемии коронавируса.
"Становится все труднее реализовывать нашу повестку дня", - сказал специалист. Он пояснил, что речь идет о подписании новых футболистов. А сейчас трансферы для клуба отошли на второй план.
После 22 игр у "Адмиры" на счету лишь три победы.
Напомним, что Феликс Магат работает тренером еще с 1992 года. В свое время он возглавлял "Баварию", "Вольфсбург", "Вердер", "Шальке 04", "Штутгарт", "Айнтрахт", "Фулхэм". Последним местом работы тренера был китайский "Шаньдун Луненг" в 2016-2017 годах.
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