Феликс Магат покинул работу в австрийской Бундеслиге

Известный немецкий тренер 67-летний Феликс Магат заявил о прекращении сотрудничества с австрийским клубом "Адмира Ваккер", который занимает последнее место в главном чемпионате страны.

С января Магат работал руководителем по вопросам футбола в компании Flyeralarm, которой принадлежат "Вюрцбургер Кикерс" (играет во второй по рангу лиге), а также за "Адмира Ваккер" (официальное название - "ФК Флиераларм"), которая занимает последнее место в австрийской бундеслиге и борется за сохранение прописки.

Магат объяснил свое решение ограничениями карантина из-за мирового пандемии коронавируса.

"Становится все труднее реализовывать нашу повестку дня", - сказал специалист. Он пояснил, что речь идет о подписании новых футболистов. А сейчас трансферы для клуба отошли на второй план.

После 22 игр у "Адмиры" на счету лишь три победы.

Напомним, что Феликс Магат работает тренером еще с 1992 года. В свое время он возглавлял "Баварию", "Вольфсбург", "Вердер", "Шальке 04", "Штутгарт", "Айнтрахт", "Фулхэм". Последним местом работы тренера был китайский "Шаньдун Луненг" в 2016-2017 годах.