Кто может заменить Левандовского?

Роберт Левандовский – это не только забитые голы. Просто его присутствие на поле делает “Баварию” сильнее. Его лидерские качества, максимализм, перфекционизм, требование максимальной отдачи от себя и от своих партнеров – “Баварии” будет этого не хватать. Как и его забитых голов.

Левандовский забил 45% мячей “Баварии” в Бундеслиге 2020/21 (35 из 78) и 21% в Лиге чемпионов (5 из 24). Безусловно, его травма – это большая потеря для “Баварии”. И заменить его некем.

Левандовский пропустит около четырех недель . Это пять матчей в Бундеслиге и два – в четвертьфинале Лиги чемпионов против ПСЖ. Если “Бавария” выйдет в следующий раунд, Левандовский вероятно не сыграет и в первой полуфинальной встрече ЛЧ (27-28 апреля).

Месяц “Баварии” без Левандовского

03.04.2021. Бундеслига. “РБ Лейпциг” (на выезде)

07.04.2021. Лига чемпионов. “Пари Сен-Жермен” (дома)

10.04.2021. Бундеслига. “Унион” Берлин (дома)

13.04.2021. Лига чемпионов. “Пари Сен-Жермен” (на выезде)

17.04.2021. Бундеслига. “Вольфсбург” (на выезде)

20.04.2021. Бундеслига. “Байер” Леверкузен (дома)

24.04.2021. Бундеслига. “Майнц” (на выезде)

Продолжительная травма Левандовского – это редкое явление. За десять с половиной лет в Бундеслиге 32-летний форвард пропустил 20 матчей из 366 и только семь из них из-за травм. Не следует удивляться, что в “Баварии” нет ему равноценной замены. Ни один более-менее амбициозный нападающий не захочет быть дублером стабильного и нетравматичного форварда мирового уровня.

Что же придумает Ханси Флик? У “Баварии” есть три варианта игры без Левандовского.

1. Эрик Максим Чупо-Мотинг

Чупо-Мотинг был подписан летом в качестве свободного агента. Он должен был подменять Левандовского в ничего не значащих матчах или давать ему отдых в последние 15-20 минут в выигранных поединках. Чупо-Мотинг – лидер раздевалки. Он невероятно доброжелателен, свободно владеет несколькими языками и образцово работает на тренировках. Но в игровых качествах он во всем уступает Левандовскому.

Выбор Чупо-Мотинга позволит “Баварии” не менять принципы игры, и оставить остальных футболистах на своих позициях, но все же 32-летний форвард брался для разгрузки Левандовского в таких матчах против как против “Дюрена” в Кубке Германии или “Локомотива” в Лиге чемпионов, но не для встреч против “Лейпцига” и “Пари Сен-Жермен”.

Чупо-Мотинг выходил в старте в четырех матчах Бундеслиги и забил один гол. Также он отметился двумя мячами в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

2. Серж Гнабри

Номинально Серж Гнабри – это вингер, но у него есть опыт игры центрфорварда в “Вердере”, на этой позиции он действует и в сборной Германии, вытеснив из основы Тимо Вернера. Благодаря единственному голу Гнабри Бундестим обыграл Румынию в последнем матче отбора.

Если Гнабри займет позицию в центре, на флангах будут действовать Сане и Коман, а под нападающим – Томас Мюллер. В теории вся атакующая четверка может меняться позициями по ходу игры, максимально запутывая соперника и создавая для себя пространства. Однако никто из них не обладает такими голевыми инстинктами и умением завершать атаки как Левандовский. Вероятно, Флик выберет такой вариант в матчах против “Лейпцига” и “ПСЖ”, более раскрепощенных и открытых команд, чем “Унион” или “Майнц” против которых все же лучше действовать с классической девяткой.

3. Томас Мюллер

Наименее вероятная опция. Если Мюллер займет позицию впереди, “десяткой” может действовать Мусиала. Однако это будет неправильным использованием талантов Мюллера. Он король ассистов и очень силен в подыгрыше. Также на позиции форварда сузится поле его действия, а мало какой футболист в современном футболе настолько искусно работает с большим пространством в атаке.

Больше вариантов нет. Некогда один из самых талантливых немецких форвардов Янн-Фите Арп деградирует в дубле “Баварии”, зарабатывая пять млн евро в год, а Джошуа Зиркзее отправился в аренду в “Парму”.

Левандовский был очень близок к тому, чтобы побить рекорд Герда Мюллера (40 голов в Бундеслиге за сезон). Возможно, ему это удастся, но нужно будет забить шесть голов в трех последних майских матчах чемпионата. Очень жалко, что сезон “Баварии” и потенциально историческое достижение могут быть перечеркнуты дурацким решением тренера сборной Польши выставить Левандовского в основу на матч против Андорры.