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Боруссия не продаст Холанда дешевле 150 миллионов евро
Но кто готов платить такую сумму?
фото - Боррусия Дортмунд
Дортмундская "Боруссия" не собирается отпускать форварда Эрлинга Холанд в летнее трансферное окно.
Немецкий клуб хочет оставить норвежца ещё на один сезон. "Боруссия" не продаст Холанда менее, чем за 150 млн евро, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что
Borussia Dortmund Michael Zorc sport director confirms the meeting with Mino Raiola: “Yes, yesterday I spoke to Raiola. We’ve made our intentions very clear”, told SkyDe.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021
Borussia want to keep Haaland one season more - they won’t sell him for less than €150m. ???? #BVB #Haaland https://t.co/9BT7yiw6qM
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