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Боруссия не продаст Холанда дешевле 150 миллионов евро

Германия
(1 голосов)

Но кто готов платить такую сумму?

Боруссия не продаст Холанда дешевле 150 миллионов евро

фото - Боррусия Дортмунд

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" не собирается отпускать форварда Эрлинга Холанд в летнее трансферное окно.

Немецкий клуб хочет оставить норвежца ещё на один сезон. "Боруссия" не продаст Холанда менее, чем за 150 млн евро, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что Боруссия хочет выручить за Холанда 180 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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