Боруссия не продаст Холанда дешевле 150 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" не собирается отпускать форварда Эрлинга Холанд в летнее трансферное окно.

Немецкий клуб хочет оставить норвежца ещё на один сезон. "Боруссия" не продаст Холанда менее, чем за 150 млн евро, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Боруссия хочет выручить за Холанда 180 миллионов евро.