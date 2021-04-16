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Флик рассказал, смогут ли Левандовский и Горетцка сыграть против Вольфсбурга
Ханси на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал восстановление ключевого полузащитника команды и лидера атак коллектива. Цитирует Ханси пресс-служба "красной машины".
"Левандовский не сможет влиться в наш тренировочный процесс таким образом, чтобы быть готовым к поединку с "Вольфсбургом". Нам придется ждать вестей от медиков во вторник. Также я отмечу, что рановато выходить на поле Горетцке. Поэтому, ни один из наших травмированных игроков не успеет восстановиться к выходным".
????️ Hansi #Flick on the squad: "@lewy_official won't be back in time to face Wolfsburg, we'll have to wait for an update on Tuesday. Saturday will also be too soon for @leongoretzka_. None of our currently injured players will be fit in time for this weekend."#WOBFCB pic.twitter.com/xk1ndsjgFW— ????????????FC Bayern English???????????? (@FCBayernEN) April 16, 2021
Напомним, поляк получил травму в игре сборной Польши с Андоррой в рамках квалификации на ЧМ-2022. Леон в свою очередь потянул мышцу бедра в первом поединке с "ПСЖ".
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