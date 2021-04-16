Флик рассказал, смогут ли Левандовский и Горетцка сыграть против Вольфсбурга

Тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал восстановление ключевого полузащитника команды и лидера атак коллектива. Цитирует Ханси пресс-служба "красной машины".

"Левандовский не сможет влиться в наш тренировочный процесс таким образом, чтобы быть готовым к поединку с "Вольфсбургом". Нам придется ждать вестей от медиков во вторник. Также я отмечу, что рановато выходить на поле Горетцке. Поэтому, ни один из наших травмированных игроков не успеет восстановиться к выходным".