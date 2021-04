Флик рассказал, смогут ли Левандовский и Горетцка сыграть против Вольфсбурга

Тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал восстановление ключевого полузащитника команды и лидера атак коллектива. Цитирует Ханси пресс-служба "красной машины".

????️ Hansi #Flick on the squad: "@lewy_official won't be back in time to face Wolfsburg, we'll have to wait for an update on Tuesday. Saturday will also be too soon for @leongoretzka_. None of our currently injured players will be fit in time for this weekend."#WOBFCB pic.twitter.com/xk1ndsjgFW