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Флик рассказал, смогут ли Левандовский и Горетцка сыграть против Вольфсбурга

Германия
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Ханси на связи

Флик рассказал, смогут ли Левандовский и Горетцка сыграть против Вольфсбурга

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал восстановление ключевого полузащитника команды и лидера атак коллектива. Цитирует Ханси пресс-служба "красной машины".

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"Левандовский не сможет влиться в наш тренировочный процесс таким образом, чтобы быть готовым к поединку с "Вольфсбургом". Нам придется ждать вестей от медиков во вторник. Также я отмечу, что рановато выходить на поле Горетцке. Поэтому, ни один из наших травмированных игроков не успеет восстановиться к выходным".

Напомним, поляк получил травму в игре сборной Польши с Андоррой в рамках квалификации на ЧМ-2022. Леон в свою очередь потянул мышцу бедра в первом поединке с "ПСЖ".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Вольфсбург Ханси Флик
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