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Готов сидеть за спиной Роберта. Бавария предложит новый контракт резервному форварду
Дважды забил "ПСЖ"
Фото: Marca
Мюнхенская "Бавария" готова продлить контракт с Эриком Чупо-Мотингом. Об этом передает авторитетный немецкий источник Bild.
По их данным, основная часть переговоров уже позади и стороны должны уладить мелкие детали. Новая сделка будет действительная до лета 2022-го года.
Чупо-Мотинг переехал в Мюнхен перед стартом текущего сезона, покинув "ПСЖ". Большую часть времени в "Баварии" он сидит на скамейке запасных, подменяя Роберта Левандовского.
В текущем сезона Чупо-Мотинг успел забить девять голов. Он дважды поразил ворота "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, но его клуб все равно покинул турнир.
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