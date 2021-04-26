Клуб Бундеслиги идет из соцсетей на 4 дня

"Хоффенхайм" прекратит свою деятельность в соцсетях на несколько дней. Причиной такого шага в клубе называют расизм, ненависть и нетерпимость в Facebook, Twitter.

С 30 апреля по 3 мая в соцсетях клуба не будет никакой активности.

В "Хоффенхайме" отмечают, что кое-кто из его членов "недавно жестоко издевались и оскорбляли расистскими высказываниями". Речь идет об англичанине Райане Сессеньоне и малийце Диадье Самассеку.

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Это абсолютно неприемлемо и невыносимо. "Хоффенхайм" выступает за толерантность, уважение и солидарность. Мы отвергаем все формы расизма, дискриминации и насилия, в том числе и словесные, - заявил руководитель медиа-департамента Холгер Клием.