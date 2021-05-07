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Рауль может возглавить команду Бундеслиги

Германия
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Но не "Шальке"

Рауль может возглавить команду Бундеслиги

Фото: JuniperSports/автор невідомий

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Главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" Рауль Гонсалес Бланко может продолжить карьеру в Германии.

"Айнтрахт" хочет назначить 43-летнего специалиста главным тренером, сообщает Goal.com.

Немецкий клуб больше года наблюдал за работой Рауля. Стороны уже провели переговоры, но дальнейшие встречи отложили до конца сезона.

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"Айнтрахт" идет на 4-м месте в Бундеслиге, команда набрала 56 очков в 31 матче. Действующий наставник Адольф Хюттер уйдет в "Боруссию" Менхенгладбах после окончания сезона.

Рауль в 1994-2010 годах выступал за мадридский "Реал" на позиции нападающего, а затем перешел в немецкий "Шальке 04", там выступал 2 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт) Ади Хюттер Рауль Гонсалес Бланко
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