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Рауль может возглавить команду Бундеслиги
Но не "Шальке"
Фото: JuniperSports/автор невідомий
Главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" Рауль Гонсалес Бланко может продолжить карьеру в Германии.
"Айнтрахт" хочет назначить 43-летнего специалиста главным тренером, сообщает Goal.com.
Немецкий клуб больше года наблюдал за работой Рауля. Стороны уже провели переговоры, но дальнейшие встречи отложили до конца сезона.
"Айнтрахт" идет на 4-м месте в Бундеслиге, команда набрала 56 очков в 31 матче. Действующий наставник Адольф Хюттер уйдет в "Боруссию" Менхенгладбах после окончания сезона.
Рауль в 1994-2010 годах выступал за мадридский "Реал" на позиции нападающего, а затем перешел в немецкий "Шальке 04", там выступал 2 года.
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