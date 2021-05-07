Рауль может возглавить команду Бундеслиги

Главный тренер "Реал Мадрид Кастилья" Рауль Гонсалес Бланко может продолжить карьеру в Германии.

"Айнтрахт" хочет назначить 43-летнего специалиста главным тренером, сообщает Goal.com.

Немецкий клуб больше года наблюдал за работой Рауля. Стороны уже провели переговоры, но дальнейшие встречи отложили до конца сезона.

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"Айнтрахт" идет на 4-м месте в Бундеслиге, команда набрала 56 очков в 31 матче. Действующий наставник Адольф Хюттер уйдет в "Боруссию" Менхенгладбах после окончания сезона.

Рауль в 1994-2010 годах выступал за мадридский "Реал" на позиции нападающего, а затем перешел в немецкий "Шальке 04", там выступал 2 года.