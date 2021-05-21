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Фрайбург разорвал сотрудничество с игроком из-за службы в армии

Германия
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Фрайбург разорвал сотрудничество с игроком из-за службы в армии

Transfermarkt

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Клуб Бундеслиги "Фрайбург" был вынужден прекратить сотрудничество с 26-летним легионером из Южной Кореи Ву Юн Чонгом.

Игрок покинет команду после последней игры сезона, информирует Kicker.

Дело в том, что вингер правого фланга должен уйти на обязательную военную службу в Южной Корее.

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Он пойдет в спортивный клуб, который связан с армией, чтобы пройти обязательную военную службу. Команда недавно поднялась со второго в первый дивизион в Южной Корее, - сказал 55-летний наставник "Фрайбурга" Кристиан Штрайх.

Ву Юн Чонг выступал в "Фрайбурге" с 2019 года (до того был в "Баварии"). В этом сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола.

В Южной Корее все граждане мужского пола обязаны пройти военную службу сроком не менее года в возрасте от 18 до 28 лет.

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В статье: Фрайбург
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