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Фрайбург разорвал сотрудничество с игроком из-за службы в армии
Transfermarkt
Клуб Бундеслиги "Фрайбург" был вынужден прекратить сотрудничество с 26-летним легионером из Южной Кореи Ву Юн Чонгом.
Игрок покинет команду после последней игры сезона, информирует Kicker.
Дело в том, что вингер правого фланга должен уйти на обязательную военную службу в Южной Корее.
Он пойдет в спортивный клуб, который связан с армией, чтобы пройти обязательную военную службу. Команда недавно поднялась со второго в первый дивизион в Южной Корее, - сказал 55-летний наставник "Фрайбурга" Кристиан Штрайх.
Ву Юн Чонг выступал в "Фрайбурге" с 2019 года (до того был в "Баварии"). В этом сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола.
В Южной Корее все граждане мужского пола обязаны пройти военную службу сроком не менее года в возрасте от 18 до 28 лет.
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