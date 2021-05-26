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Экс-игрок киевского Динамо перешел в Црвену Звезду
Црвена Звезда
Бывший центральный защитник киевского "Динамо" (2013-2016 годов) Александр Драгович ушел из немецкого "Байера" свободным агентом и подписал контракт с сербским "Црвеной Звездой".
Соглашение между сербским клубом и 30-летним австрийцем рассчитана на три года.
В сезоне 2020/21 Александр провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, Драгович очень хотел видеть у себя московский "Динамо", говорили о вероятности подписания немецким "Кельном".
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