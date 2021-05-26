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Экс-игрок киевского Динамо перешел в Црвену Звезду

Германия
(2 голосов)
Экс-игрок киевского Динамо перешел в Црвену Звезду

Црвена Звезда

Новина українською

Бывший центральный защитник киевского "Динамо" (2013-2016 годов) Александр Драгович ушел из немецкого "Байера" свободным агентом и подписал контракт с сербским "Црвеной Звездой".

Соглашение между сербским клубом и 30-летним австрийцем рассчитана на три года.

В сезоне 2020/21 Александр провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, Драгович очень хотел видеть у себя московский "Динамо", говорили о вероятности подписания немецким "Кельном".

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В статье: Динамо (Киев) Байер (Леверкузен) Александар Драгович Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 21:56
А мог бы и В Динамо пригодиться
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
26.05.2021 в 22:03
Забарний, Попов. Сирота. Бурда. Нащо Драговіч?
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 22:34
Сирота и БУрда под ЛЧ. Ну да. ну да.
0
-2
Romb_DK (Київ)
26.05.2021 в 22:44
+Шабанов. Як пробитися?
0
0
Лекарь (село Дарница)
26.05.2021 в 22:47
В Десну его заберите.
Ответить
0
0


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