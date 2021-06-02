Румменигге: Нагельсманн - тренер Салихамиджича, это усилит его позиции

Карл-Хайнц Румменигге, который покинет пост генерального директора немецкой "Баварии" в конце июня, высказался о критике в адрес спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича - из-за него покинул клуб предыдущий тренер Ханси Флик.

Как спортивный директор, Хасан несет ответственность за уверенность в том, что "Бавария" выиграет титулы в Германии и будет вести борьбу за еврокубки. Кроме того, он должен следить за молодыми талантами и финансами.

Если говорить о трансферах, то, возможно, он поставил себе слишком высокую планку. Я должен защищать его, потому что Ули Хенесс и я никогда не добивались 100-процентного успеха в трансферах.

Кроме того, Нагельсманн - "его" тренер. Это усилит позиции Салихамиджича, - сказал Румменигге, которого цитирует Bayern & Germany.