Боруссия Д отпустила воспитанника Барселоны в Бельгию

Немецкая "Боруссия" из Дортмунда отпустила таланта: 20-летний Серхио Гомес переезжает в бельгийский "Андерлехт".

В январе 2018 года тогда 17-летний испанец из академии "Барселоны" присоединился к Дортмунду примерно за 3 миллиона евро.

С тех пор полузащитник в первой команде "Боруссии" провел лишь 2 матча в Бундеслиге и один раз - в Лиге чемпионов.

Уже 2 сезона 20-летний игрок выступал за испанскую "Уэску" (31 матч прошлого сезона, 1 голевая передача). Но по итогам сезона 2020/21 команда опустилась из Примеры в Сегунду.

В следующем сезоне 2021/22 Боруссия Д решила окончательно отказаться от Гомеса.

Переход к "Андерлехту" оформлен сегодня утром: контракт с Дортмундом должен был действовать до 2022 года, но клуб и игрок расторгли его по взаимному согласию.