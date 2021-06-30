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Боруссия Д отпустила воспитанника Барселоны в Бельгию
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкая "Боруссия" из Дортмунда отпустила таланта: 20-летний Серхио Гомес переезжает в бельгийский "Андерлехт".
В январе 2018 года тогда 17-летний испанец из академии "Барселоны" присоединился к Дортмунду примерно за 3 миллиона евро.
С тех пор полузащитник в первой команде "Боруссии" провел лишь 2 матча в Бундеслиге и один раз - в Лиге чемпионов.
Уже 2 сезона 20-летний игрок выступал за испанскую "Уэску" (31 матч прошлого сезона, 1 голевая передача). Но по итогам сезона 2020/21 команда опустилась из Примеры в Сегунду.
В следующем сезоне 2021/22 Боруссия Д решила окончательно отказаться от Гомеса.
Переход к "Андерлехту" оформлен сегодня утром: контракт с Дортмундом должен был действовать до 2022 года, но клуб и игрок расторгли его по взаимному согласию.
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