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Оливер Кан заявил о нескольких задачах Баварии на будущий сезон
В частности - десятое подряд чемпионство
Генеральный директор немецкой "Баварии" Оливер Кан, ранее выступал за эту команду на позиции вратаря, определил цели мюнхенского клуба на следующий сезон. Он считает, что у баварцев есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов.
Мы хотим показывать футбол мирового уровня со звездами и молодежью в составе. В десятый раз подряд выиграть чемпионат Германии - это было бы невероятно и особенно. В еврокубках мы тоже хотим быть среди лидеров. Уверен, у нас есть все возможное для этого.
Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав "Баварии" может завоевать трофей. Невероятная культура успеха - наше конкурентное преимущество. "ПСЖ" вкладывает огромные деньги, но еще не побеждал в ЛЧ. Я же не переживаю, - цитирует Кана Bayern & Germany.
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