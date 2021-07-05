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Оливер Кан заявил о нескольких задачах Баварии на будущий сезон

Германия
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В частности - десятое подряд чемпионство

Оливер Кан заявил о нескольких задачах Баварии на будущий сезон

Новина українською

Генеральный директор немецкой "Баварии" Оливер Кан, ранее выступал за эту команду на позиции вратаря, определил цели мюнхенского клуба на следующий сезон. Он считает, что у баварцев есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов.

Мы хотим показывать футбол мирового уровня со звездами и молодежью в составе. В десятый раз подряд выиграть чемпионат Германии - это было бы невероятно и особенно. В еврокубках мы тоже хотим быть среди лидеров. Уверен, у нас есть все возможное для этого.

Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав "Баварии" может завоевать трофей. Невероятная культура успеха - наше конкурентное преимущество. "ПСЖ" вкладывает огромные деньги, но еще не побеждал в ЛЧ. Я же не переживаю, - цитирует Кана Bayern & Germany.

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В статье: Оливер Кан Лига чемпионов бавария
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