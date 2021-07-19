Нагельсманн с детства спал на постельном белье Баварии и красной подушке

Недавно назначенный коуч немецкой "Баварии" Юлиан Нагельсманн вспомнил, как с детства болел за мюнхенскую команду.

В детстве я спал на постельном белье с гербом "Баварии", пока мама не заставляла меня постирать ее.

Еще у меня была маленькая красная подушка. Это напоминает мне о моем детстве, о любви к "Баварии". Я проводил ночи, кутался в это одеяло, и, наверное, снова начну делать это, - цитирует Kicker.