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Нагельсманн с детства спал на постельном белье Баварии и красной подушке

Германия
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И снова возвращается к ним

Нагельсманн с детства спал на постельном белье Баварии и красной подушке

Фото: Eurosport/автор невідомий

Новина українською

Недавно назначенный коуч немецкой "Баварии" Юлиан Нагельсманн вспомнил, как с детства болел за мюнхенскую команду.

В детстве я спал на постельном белье с гербом "Баварии", пока мама не заставляла меня постирать ее.

Еще у меня была маленькая красная подушка. Это напоминает мне о моем детстве, о любви к "Баварии". Я проводил ночи, кутался в это одеяло, и, наверное, снова начну делать это, - цитирует Kicker.

Напомним, что 33-летний Юлиан является уроженцем федеральной земли Бавария.

Баварию он возглавил с 1 июля 2021 года. К тому руководил "Хоффенхаймом" и "РБ Лейпциг".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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