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Sky Sports: Роберт Левандовский открыт для ухода из Баварии – в Мюнхене потребуют крупную сумму

Германия
(1 голосов)

Поляк дорого обойдется покупателю

Sky Sports: Роберт Левандовский открыт для ухода из Баварии – в Мюнхене потребуют крупную сумму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Роберт Левандовский готов покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. По информации портала Sky Sports, 32-летний футболист заинтересован в новом витке для продолжения карьеры.

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Роберт всем доволен в "Баварии", однако страйкер все равно хотел бы перейти в другой европейский топ-клуб до своего 35-летия, пока находится на пике, как сообщает источник. В то же время, немецкие боссы оценивают исполнителя более чем в 100 миллионов евро.

Контракт Левандовского истекает через 2 года и в Мюнхене надеются, что лидер первой команды отработает свой трудовой договор. Отмечается, что поляк не будет портить отношения с руководством.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
19.08.2021 в 14:31
Левандовский, Мбаппе.... Перес, остановись!!!
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
19.08.2021 в 14:05
Пару літ назад хотіли його в Мадриді,алі Бензема почав попадать в створ воріт...
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