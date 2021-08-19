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Sky Sports: Роберт Левандовский открыт для ухода из Баварии – в Мюнхене потребуют крупную сумму
Поляк дорого обойдется покупателю
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Роберт Левандовский готов покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. По информации портала Sky Sports, 32-летний футболист заинтересован в новом витке для продолжения карьеры.
Роберт всем доволен в "Баварии", однако страйкер все равно хотел бы перейти в другой европейский топ-клуб до своего 35-летия, пока находится на пике, как сообщает источник. В то же время, немецкие боссы оценивают исполнителя более чем в 100 миллионов евро.
Контракт Левандовского истекает через 2 года и в Мюнхене надеются, что лидер первой команды отработает свой трудовой договор. Отмечается, что поляк не будет портить отношения с руководством.
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