Левандовский: Гвардиола научил меня смотреть на футбол с другой стороны. Теперь я мыслю иначе

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал о работе с испанским специалистом Пепом Гвардиолой. Цитирует игрока Marca.

"Он научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, как ее использовать в футболе. После работы с Гвардиолой я мыслю иначе, потому что вижу игру со стороны, с другого угла".

"Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл лучше, как быть на шаг впереди соперника. Мы общались, он часто объяснял мне тактику: "Я не могу помочь тебе стать сильнее как нападающему, потому что ты и так великолепен, но я могу помочь команде доставить мяч в штрафную площадку, а там ты уже знаешь, что нужно делать".