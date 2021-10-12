  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовский: Гвардиола научил меня смотреть на футбол с другой стороны. Теперь я мыслю иначе
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский: Гвардиола научил меня смотреть на футбол с другой стороны. Теперь я мыслю иначе

Германия
(1 голосов)

Роберт на связи

Левандовский: Гвардиола научил меня смотреть на футбол с другой стороны. Теперь я мыслю иначе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал о работе с испанским специалистом Пепом Гвардиолой. Цитирует игрока Marca.

Читайте такжеЛевандовский о Золотом мяче: То, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории

"Он научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, как ее использовать в футболе. После работы с Гвардиолой я мыслю иначе, потому что вижу игру со стороны, с другого угла".

"Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл лучше, как быть на шаг впереди соперника. Мы общались, он часто объяснял мне тактику: "Я не могу помочь тебе стать сильнее как нападающему, потому что ты и так великолепен, но я могу помочь команде доставить мяч в штрафную площадку, а там ты уже знаешь, что нужно делать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...