Немецкий депутат: Плохо, что Киммих не вакцинирован. Зрителю сложно понять, почему лично он должен делать прививку

Немецкий депутат Бундестага и ученый, эксперт социал-демократической партии Германии по вопросам здоровья Карл Лаутербах прокомментировал решение полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

"Было бы лучше, если бы он привился и не наращивал напряжение в обществе", – приводит слова политика Spiegel.

"Плохо, что он не вакцинирован. Если он говорит, что подождет, то это сложно принять. Киммих – отличный футболист, проводит кампанию против ковида, помогает бедным странам.

Но было бы лучше, если бы он привился и не наращивал напряжение в обществе. Это его личное решение. Нам нельзя оказывать давление в этом вопросе, но его прививка была бы очень ценна – она имела бы огромный символический эффект.

В конце концов, футболисты – не более чем обычные рабочие, пусть и высокооплачиваемые. Однако существует момент, который обывателю сложно понять: болельщик должен подтвердить 2G (что он переболел или вакцинирован) но развлекающего его человека, находящегося на работе, принудить к этому нельзя", – заявил Лаутербах.

Напомним, что ранее Киммих заявил, что не прививался из-за отсутствия долгосрочных исследований вакцины, но не отрицает сам вирус и не выступает против прививки.