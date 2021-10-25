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Немецкий депутат: Плохо, что Киммих не вакцинирован. Зрителю сложно понять, почему лично он должен делать прививку

Германия
(1 голосов)

Ковид-дискуссия продолжается

Немецкий депутат: Плохо, что Киммих не вакцинирован. Зрителю сложно понять, почему лично он должен делать прививку

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Немецкий депутат Бундестага и ученый, эксперт социал-демократической партии Германии по вопросам здоровья Карл Лаутербах прокомментировал решение полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

"Было бы лучше, если бы он привился и не наращивал напряжение в обществе", – приводит слова политика Spiegel.

"Плохо, что он не вакцинирован. Если он говорит, что подождет, то это сложно принять. Киммих – отличный футболист, проводит кампанию против ковида, помогает бедным странам.

Но было бы лучше, если бы он привился и не наращивал напряжение в обществе. Это его личное решение. Нам нельзя оказывать давление в этом вопросе, но его прививка была бы очень ценна – она имела бы огромный символический эффект.

В конце концов, футболисты – не более чем обычные рабочие, пусть и высокооплачиваемые. Однако существует момент, который обывателю сложно понять: болельщик должен подтвердить 2G (что он переболел или вакцинирован) но развлекающего его человека, находящегося на работе, принудить к этому нельзя", – заявил Лаутербах.

Читайте такжеКиммих не вакцинируется из-за отсутствия долгосрочных исследований. Однако он не отрицает коронавирус и поддерживает вакцинацию

Напомним, что ранее Киммих заявил, что не прививался из-за отсутствия долгосрочных исследований вакцины, но не отрицает сам вирус и не выступает против прививки.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
spiegel.de

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2021 в 19:29
Тупой футболер понятие интернациональное
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