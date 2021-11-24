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Передумали. Двое игроков Баварии из "карантинной пятерки" уже вакцинировались

Германия
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Передумали. Двое игроков Баварии из "карантинной пятерки" уже вакцинировались

picture alliance (Sven Simon)

Новина українською

Перед матчем с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов несколько игроков первой команды "Баварии" попало на карантин. В пятерку невакцинированных и подхвативших коронавирус вошли Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Ранее мы сообщали, что перечисленные футболисты были противниками прививок от COVID-19.

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Тем не менее, по свежей по информации портала kicker, Серж Гнабри и Джамал Мусиала передумали и все-таки решили вакцинироваться.

Сообщается, что сомнения игроков "Баварии" базировались на потенциальных, хоть и крайне маловероятных, проблемах с сердцем после вакцинации. Особенно футболисты были напряжены из-за случаев Кристиана Эриксена и Серхио Агуэро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри коронавирус Джамал Мусиала
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Источник:
kicker.de

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