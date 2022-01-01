Холанд: Я буду играть здесь, в Испании

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может сменить клуб.

Норвежец проводит зимний отпуск в Испании, а именно в Марбелье. Фанаты узнали нападающего и спросили о его будущем. На что Эрлинг ответил: "Я буду играть здесь, в Испании".

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В текущем сезоне во всех турнирах Холанд принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и 4 голевые передачи.