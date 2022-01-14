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Гвардиола попросил руководство Сити подписать Холанда

Германия
Обновлено
(1 голосов)

С деньгами проблем точно не возникнет

Гвардиола попросил руководство Сити подписать Холанда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил руководство организовать трансфер нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, сообщает AS. Норвежец, в свою очередь, все ещё хочет в "Реал".

Сообщается, что Гвардиола хочет видеть норвежца в команде, так как с уходом Агуэро и Феррана Торреса у него остался только один номинальный нападающий – Габриэл Жезус.

Тем не менее, желание Холанда перейти в "Реал" и выступать там вместе с Мбаппе остается неизменным.

Ранее сообщалось, что Райола дал обещание Лапорте устроить трансфер норвежца в "Барселону", если клуб найдет необходимое количество денег.

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Также известно, что Холанд хотел бы выступать в Испании, об этом недавно заявил Джанлука Ди Марцио.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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NORDOS
14.01.2022 в 19:52
смокчи х.., гвардіола! Голанд в Реалі буде!
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sasha_lv (Львів)
14.01.2022 в 20:02
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