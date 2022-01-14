Гвардиола попросил руководство Сити подписать Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил руководство организовать трансфер нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, сообщает AS. Норвежец, в свою очередь, все ещё хочет в "Реал".

Сообщается, что Гвардиола хочет видеть норвежца в команде, так как с уходом Агуэро и Феррана Торреса у него остался только один номинальный нападающий – Габриэл Жезус.

Тем не менее, желание Холанда перейти в "Реал" и выступать там вместе с Мбаппе остается неизменным.

Ранее сообщалось , что Райола дал обещание Лапорте устроить трансфер норвежца в "Барселону", если клуб найдет необходимое количество денег.