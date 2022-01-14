Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола попросил руководство Сити подписать Холанда
С деньгами проблем точно не возникнет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил руководство организовать трансфер нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, сообщает AS. Норвежец, в свою очередь, все ещё хочет в "Реал".
Сообщается, что Гвардиола хочет видеть норвежца в команде, так как с уходом Агуэро и Феррана Торреса у него остался только один номинальный нападающий – Габриэл Жезус.
Тем не менее, желание Холанда перейти в "Реал" и выступать там вместе с Мбаппе остается неизменным.
Ранее
Также известно, что Холанд хотел бы выступать в Испании, об этом недавно
Популярное сейчас
- Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- 12 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Стало известно сколько по новому контракту в Баварии будет получать Гнабри
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО