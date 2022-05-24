Нико Ковач официально вернулся в Бундеслигу, возглавив Вольфсбург

Хорватский специалист Нико Ковач назначен новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга". На этой должности он сменил Флориана Кохфельдта.

50-летний наставник подписал контракт до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт команды. Ковач находился без работы с января 2022 года, когда его уволили из "Монако" из-за неудовлетворительных результатов.

Отметим, что у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию". С мюнхенцами он выигрывал чемпионат Германии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Волки" завершили нынешний сезон на 12-м месте в Бундеслиги, набрав 42 очка в 34 матчах.