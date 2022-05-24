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Нико Ковач официально вернулся в Бундеслигу, возглавив Вольфсбург
Специалист находился без работы с января 2022 года
Фото: vfl-wolfsburg.de
Хорватский специалист Нико Ковач назначен новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга". На этой должности он сменил Флориана Кохфельдта.
50-летний наставник подписал контракт до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт команды. Ковач находился без работы с января 2022 года, когда его уволили из "Монако" из-за неудовлетворительных результатов.
Отметим, что у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию". С мюнхенцами он выигрывал чемпионат Германии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
"Волки" завершили нынешний сезон на 12-м месте в Бундеслиги, набрав 42 очка в 34 матчах.
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