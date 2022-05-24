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Нико Ковач официально вернулся в Бундеслигу, возглавив Вольфсбург

Германия
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Специалист находился без работы с января 2022 года

Нико Ковач официально вернулся в Бундеслигу, возглавив Вольфсбург

Фото: vfl-wolfsburg.de

Новина українською

Хорватский специалист Нико Ковач назначен новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга". На этой должности он сменил Флориана Кохфельдта.

50-летний наставник подписал контракт до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт команды. Ковач находился без работы с января 2022 года, когда его уволили из "Монако" из-за неудовлетворительных результатов.

Отметим, что у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию". С мюнхенцами он выигрывал чемпионат Германии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Волки" завершили нынешний сезон на 12-м месте в Бундеслиги, набрав 42 очка в 34 матчах.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Нико Ковач
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Источник:
ФК Вольфсбург

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