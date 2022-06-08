Воронин высказался о возможности войти в тренерский штаб Герты

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал слухи о том, что он получил предложение войти в тренерский штаб берлинской "Герты". Такая информация появилась на основе того, что этот клуб возглавил Сандро Шварц, ассистентом которого Воронин работал в московском "Динамо".

"Герта" и Берлин всегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравили с возвращением, но это было преждевременно. Возможно, однажды я вернусь, но не сейчас", - приводит слова Воронина Kicker.

Напомним, после военного вторжения россии на территорию Украины, Воронин сразу покинул тренерский штаб московского клуба.