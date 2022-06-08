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Воронин высказался о возможности войти в тренерский штаб Герты
Специалист дал четкий ответ
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал слухи о том, что он получил предложение войти в тренерский штаб берлинской "Герты". Такая информация появилась на основе того, что этот клуб возглавил Сандро Шварц, ассистентом которого Воронин работал в московском "Динамо".
"Герта" и Берлин всегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравили с возвращением, но это было преждевременно. Возможно, однажды я вернусь, но не сейчас", - приводит слова Воронина Kicker.
Напомним, после военного вторжения россии на территорию Украины, Воронин сразу покинул тренерский штаб московского клуба.
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