Таки решился покинуть Россию? Ордец может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

Защитник Иван Ордец может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным Das VfL-Magazin, в аренде центрбека заинтересован "Бохум". Источник уверяет, что переговоры находятся на продвинутой стадии и вскоре могут успешно закрыты.

Нападение России на Украину 24-го февраля не заставили Ордеца покинуть московское "Динамо". Правда, в весенней части защитник не провел ни одного матча и не попадал в заявку.

Отметим, что "Бохум" выступает в немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место.