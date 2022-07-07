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Таки решился покинуть Россию? Ордец может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

Германия
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Может поиграть в топ-первенстве

Таки решился покинуть Россию? Ордец может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

UA-Футбол
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Защитник Иван Ордец может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным Das VfL-Magazin, в аренде центрбека заинтересован "Бохум". Источник уверяет, что переговоры находятся на продвинутой стадии и вскоре могут успешно закрыты.

Нападение России на Украину 24-го февраля не заставили Ордеца покинуть московское "Динамо". Правда, в весенней части защитник не провел ни одного матча и не попадал в заявку.

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Отметим, что "Бохум" выступает в немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место.

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В статье: Иван Ордец Динамо (Москва) Бохум
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Источник:
Das VfL-Magazin

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